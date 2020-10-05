Trump’a bir kötü haber de anketlerden geldi

Geçen hafta corona virüsü testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın Walter Reed Hastanesi’nde tedavisine devam edilirken, Amerikan kamuoyunun ilgisi de yavaş yavaş 3 Kasım’da yapılacak seçimlere kaymaya başladı…

NBC ve Wall Street Journal’ın yaptığı anket çalışmasının sonuçları yayınlandı… Anket sonuçlarına göre Trump, Demokrat rakibi Joe Biden’ın 14 puan gerisinde kaldı. Seçimlere 1 aydan kısa bir süre kaldığı günlerde Trump’ın mitingleri ve seçim çalışmaları büyük sekteye uğradı.

Yayınlanan anket sonuçlarına göre bugün bir seçim yapılsa Biden oyların yüzde 53’ünü, Trump ise yüzde 39’unu alacak. Trump’ın danışmanları henüz seçim stratejisi ile ilgili net bir karar veremezken Başkan Yardımcısı Mike Pence’in mitinglere devam etmesi bekleniyor.

Trump’ın dün hastane önünde bekleyen destekçilerinin karşısına otomobille çıkarak selam vermesinin bu anket sonuçlarına bağlı olup olmadığı henüz bilinmezken, Trump’ın seçim kampanyasında görev alan kıdemli danışmanı Steve Cortes, “Seçim kampanyasının ve mitinglerin devam etmesi önemli. MAGA (Amerika’yı Yine Harika Yapalım- Trump’ın seçim sloganı) Başkan Trump’tan çok daha büyük bir hareket. Elbette Trump çok önemli bir unsur fakat diğer insanlar da bu süreci yönetebilir elbette başkan yardımcısı, mitinglerde görev alanlar ve milyonlarca sıradan ABD’li çok kritik bir görev üstleniyor” dedi.

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