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‘Trump’a tapan adam’ hayatını kaybetti

Hindistan'da rüyasında gördükten sonra ABD Başkanı Donald Trump'a tapmaya başlayan Bussa Krişna, Trump'ın corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını öğrendikten sonra depresyona girdi, ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

18:25 -
Haberler Dünya
‘Trump’a tapan adam’ hayatını kaybetti

Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Konney köyünde yaşayan Bussa Krişna, rüyasında gördüğü ABD Başkanı Donald Trump’a ‘Hint tanrısı’ gibi tapmaya başladı.

Dünya basınında yoğun ilgi gören Krişna’nın, Trump’ın corona virüsüne yakalandığını öğrenince depresyona girdiği ve kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

FOTO: DHA

TRUMP İYİLEŞSİN DİYE 4 GÜN ORUÇ TUTMUŞ

Krişna’nın yakınlarının Hint basınına yaptığı açıklamada, Trump´ın corona virüsüne yakalandığını duyduktan sonra Krişna’nın ağır depresyona girdiği belirtildi.

FOTO: DHA

Düzgün bir şekilde yemek yemeyen Krişna’nın, Donald Trump’ın coronayı yenmesi için 4 gün oruç tuttuğu belirtildi. Ailesiyle çay içtiği sırada rahatsızlanan Krişna, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Krişna’nın ailesine kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Krişna, daha önce Trump ile ilgili yaptığı açıklamada onu rüyasında gördüğünü ve kendisine mutluluk verdiğini ifade etmişti. “Bana muazzam bir mutluluk veriyor” diyen Krişna, “Dolayısıyla diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

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