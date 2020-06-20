Türk ve göçmen karşıtı Wilders’ın sözlerine ağabeyi bile isyan etti!

Hollanda’da ‘kendi halkı için yeterli ev yokken 87 bin sosyal konutun göçmenlere’ verilmesini eleştiren aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'e çok sayıda tepki geldi.

Aşırı sağcı lidere tepki gösterenlerden biri de ağabeyi Paul Wilders oldu.

Göçmen bir aileden geldiklerini söyleyen Paul Wilders, aşırı sağcı liderin eşinin de Türk kökenli bir Macar olduğunu yazdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Politikalarını göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran aşırı sağcı PVV lideri, Twitter üzerinden hükümetin konut politikasını eleştirdi.

Wilders, 2014 yılından bu yana, sığınmacılara 87 binden fazla sosyal konut kiralandığını belirterek, bu nedenle yeterli ev bulunmadığı için Hollandalıların beklemek zorunda kaldığını savundu.

Wilders, “Evler kimin için inşa ediliyor? Hollandalılar için mi, göçmenler için mi?” diye sordu.

AĞABEYİ BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Aşırı sağcı liderin bu görüşlerine, kardeşi Paul Wilders, Twitter mesajıyla tepki gösterdi.

“Göçmenler ne demek?” diye soran Paul Wilders, BBC’deki habere göre, “Ailemiz ve soyadımızın kökleri Almanya'dan geliyor. Büyükannemiz Endonezya kökenli. Kendi karısı Türk kökenine sahip bir Macar. Hepimiz göçmeniz” ifadelerini kullandı.

Paul Wilders, daha önce medyaya yaptığı açıklamalarda, PVV‘nin aşırı sağcı politikalarını ve partinin lideri olan kardeşini sert dille eleştirmişti.