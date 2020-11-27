Türkiye de talip olmuştu… Rusya aşı üretimi için Hindistan’la anlaştı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmesi beklenen aşı ve ilaç çalışmaları da iyiden iyiye hız kazandı. Pfizer-BioNTech, Moderna ve Sputnik V aşılarının yüzde 90’nın üzerinde etkili olduğu açıklamaları dünya kamuoyunda büyük heyecan yarattı.

Aşıların geliştirilmesiyle birlikte, gerekli dozların nasıl üretilip dağıtılacağı da merak konusu. Bu aşamada başta ABD olmak üzere pek çok ülke aşılar için ön anlaşmalarını çok önceden yapmıştı.

Aşının hızla üretilebilmesi için ülkeler arasında görüşmeler de sürüyor. Rusya, Sputnik V’nin ülke dışında üretimi için en faal görüşme yürüten ülkelerden biri. Türkiye’nin de üretmek için talip olduğu aşıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşının Hindistan’da üretilmesi için ilaç şirketi Hetero’yla anlaştıklarını duyurdu.

100 MİLYON DOZUN ÜZERİNDE

Anlaşma kapsamında Hetero şirketinin üretime 2021 yılının ilk aylarında başlamasının beklendiği belirtildi. Ülkede ikinci ve üçüncü aşama testleri devam ederken, Mart 2021’de tamamlanması öngörülüyor. Öte yandan Hetero’nun yıllık 100 milyon dozun üzerinde bir üretim yapma kapasitesi olacağı öğrenildi.

‘TÜRKİYE İSTEĞİNİ GÖSTERDİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Rus mevkidaşı Mikhail Murashko bu ayın başında aşıyla ilgili görüşmede bulunmuştu.

Murashko, geniş çaplı uygulamaya geçilmesi hedeflenen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilme ihtimali olduğunu söyleyerek, “Türk Sağlık Bakanı'yla yaptığımız görüşmelerde Sputnik V'in, toksikoloji testleri yapıldıktan sonra yerel şartlara bağlı olarak Türk ilaç şirketlerinin tesislerinde üretilmesi konusunda istekli olduklarını gösterdiler” demişti.