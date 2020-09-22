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Türkiye ve Yunanistan İstanbul’da görüşme konusunda uzlaştı!

Reuters, Türkiye ve Yunanistan'ın yakın zamanda İstanbul'da görüşme konusunda uzlaşı sağladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
18:57 -
Haberler Dünya
Türkiye ve Yunanistan İstanbul’da görüşme konusunda uzlaştı!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Yunanistan ve Türkiye’nin deniz sınırlarıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre Yunanistan, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakında İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

AKP’DEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan ile istikşafi görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada “Türkiye için görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in gerçekleştirdiği üçlü video konferans sonrasında kritik açıklamalar gelmişti.

İletişim Başkanlığı, üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını duyururken Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.

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Son güncelleme: 19:00 22.09.2020
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