Twitter, Donald Trump’ın oğlunun hesabını kısıtladı!

Donald Trump Jr., babasının bir dönem potansiyel bir tedavi olarak sunduğu hidroklorokinle ilgili bir video paylaştı. Trump Jr., videonun herkesin anlatımlarından farklı olmadığını savundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ilaçla ilgili ilk araştırmalar umut yaratırken, daha sonra yapılan denemede ilacın etkisiz olduğu ortaya çıkmıştı.

Trump Jr.’ın hesabına erişimi 12 saat boyunca kısıtlandı ve paylaştığı video kaldırıldı. Donald Trump Jr. bu sırada Twitter’da dolaşabilecek ve doğrudan mesajlar yollayabilecek.



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