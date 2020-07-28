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Twitter, Donald Trump’ın oğlunun hesabını kısıtladı!

Sosyal medya devi Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın, Covid-19 dezenformasyonu konusundaki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle hesabını geçici olarak kısıtladı.

19:30 -
Haberler Dünya
Twitter, Donald Trump’ın oğlunun hesabını kısıtladı!

Donald Trump Jr., babasının bir dönem potansiyel bir tedavi olarak sunduğu hidroklorokinle ilgili bir video paylaştı. Trump Jr., videonun herkesin anlatımlarından farklı olmadığını savundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ilaçla ilgili ilk araştırmalar umut yaratırken, daha sonra yapılan denemede ilacın etkisiz olduğu ortaya çıkmıştı.

Trump Jr.’ın hesabına erişimi 12 saat boyunca kısıtlandı ve paylaştığı video kaldırıldı. Donald Trump Jr. bu sırada Twitter’da dolaşabilecek ve doğrudan mesajlar yollayabilecek.


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