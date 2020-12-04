Ukrayna’da karantina protestoları devam ediyor

İsmini açıklamak istemeyen bir protestocu, “Karantina her şeyi beraberinde götürüyor. İşçiler ve işverenler çalışamıyor. Vatandaşların satın alma gücü düşüyor. Karantina uygulamalarından önce sağlık sektörüne el atsınlar. Sağlık alanında tam bir kaos hakim; gerekli teknik ekipmanlar yok, doktor yok, sağlık personeli yok. Corona hastalarını tedavi etmek yerine eve gönderiyorlar, insanlar evde kendi kendine iyileşmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Protestocu ayrıca küçük çaptaki şirketlere yazar kasa kullanma zorunluluğu getiren yasa tasarısına da değinerek, “Karantina sınırlamalarının yanı sıra yazar kasaya ilişkin kanun teklifine de karşıyız. Bir sürü sorun varken karantina ve yazar kasa ile uğraşmalarına tamamen karşıyız” dedi.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı. (İHA)

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