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Ünlü sunucuya canlı yayın şoku! Sevgilisi banyoya girince…

Corona virüsü sürecinde evde kalanlara tavsiyeler veren ünlü sunucu Trinny Woodall, sosyal medyada yaptığı canlı yayında sevgilisinin çıplak görüntüsüyle gündeme oturdu.

Sozcu.com.tr
16:53 -
Haberler Dünya
Ünlü sunucuya canlı yayın şoku! Sevgilisi banyoya girince…

Çin’de başlayan ancak kısa sürede tüm dünyayı saran corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Virüsten korunmanın bir numaralı şartı evde kalmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek.

Bu uyarılara dikkat eden pek çok ünlü isim de sosyal medyadan hayranlarına sesleniyor. İngiltere’nin ünlü televizyon sunucularından Trinny Woodall, kişisel hesabından canlı yayın yapan isimler arasına katıldı.

Trinny Woodall.

Yayında takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi.

Woodal’ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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