Vizon katliamı bir ülkede nasıl hükümeti düşürecek noktaya geldi?

Corona virüsü önlemleri çerçevesinde Avrupa'da sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri olan Danimarka vizon (kürkü değerli olan bir memeli) skandalıyla çalkalanıyor.

Yapılan araştırmalar sonucu corona virüsünün vizonlardan da insanlara geçebildiği saptandı ve Danimarka'da bu tip 200 tane vaka tespit edildi.

Corona virüsünün Çin'de de bir yabani hayvan pazarından dünyaya yayılmasının etkisiyle Danimarka hükümeti modern zamanların en büyük hayvan katliamlarından birini yapmaya karar vererek ülkedeki ‘hastalık saçan’ vizonları itlaf etmeye karar verdi. Yasaya göre corona virüsü kaptığı tespit edilen vizonların 8 kilometre yakınındaki her vizyonun öldürülmesi de planlandı.

Kabineyi bilgilendiren uzmanlar corona virüsünün vizonlarda mutasyona uğradığını bu mutasyon sayesinde bir aşı geliştirilse bile corona virüsüne karşı etkili olmayacağını vurgulandı.

Karar iki hafta önce Başbakan Mette Frederiksen'in de bulunduğu bir toplantıda ülkenin Tarım Bakanı Jens Mogens tarafından duyuruldu.

Yılda 1 milyar dolarlık ihracatla dünyanın en büyük kürk üreticilerinden biri olan Danimarka'da yaklaşık 6 bin kişi vizon kürkü sektöründe çalışıyor.

Fakat ülkede asıl kıyamet hükümetin sadece yasalarla belirlenen sınırlarla değil bütün vizonları öldürmeye girişmesiyle koptu. 17 milyon vizonun bulunduğu ülkede ilk haftada 2 milyon 860 bin hayvan katledilerek toplu mezarlara gömüldü.

Funen bölgesinde oturan Martin From isimli çiftçi 65 bin vizonu olduğunu söyleyerek hükümetten gelen bilgiye göre gelecek hafta vizonlarının öldürüleceğini belirtti.

Ülkenin sadece Jutland bölgesinde tespit edilen 237 çiftlikte vizon öldürmek için çalışmalara başlandı. İspanya, İsveç, İtalya ve ABD'de de vizon çiftlikleri bulunmasına rağmen o ülkeler böyle bir yola gitmedi.

Danimarka'daki sol azınlık hükümetine bilgi veren hatırı sayılır sağlık uzmanı da vizonlardaki tehlikenin abartıldığı ölçüde olmadığını ifade etmişti.

Ülkede toplu mezarların açılıp yüz binlerce vizonun katledilmesinin ikinci haftasında Tarım Bakanı Mogens istifa etti. Mogens, “Yaptığımız büyük bir hata” derken Başbakan Frederiksen de hatadan gerekli derslerin çıkarıldığını söyledi.

Bu açıklamaların ardından muhalefetten hükümete sert eleştiriler geliyor. Liberal parti adına açıklamalarda bulunan milletvekili Jakob Elleman-Jenses Başbakan'ı istifaya davet ederek, “Büyük bir hata yaptı ve sorumluluğu almalı. Kimsenin üzerine bu iş yüklenmemeli” ifadesini kullandı.

Ülkenin en ünlü üniversitelerinden Aarhus'un yaptığı araştırmaya göre salgının başında hükümetin pandemi ile mücadelesi halkın yüzde 76'sı tarafından desteklenirken bu oran haziran ayında yüzde 56'ya kadar indi.

Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan bir açıklamada ise 15 Eylül tarihinden bu yana vizonlarda mutasyona uğramış bir corona virüsü tipine rastlanmadığı belirtilerek mutasyonun büyük ihtimalle sona erdiği ifade edildi.

Kaynaklar: BBC, Financial Times

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