Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Wikileaks soruşturmasında flaş gelişme! Manning intihara kalkıştı

ABD'de Wikileaks sızıntısının baş aktörlerinden eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning, tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Manning kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sozcu.com.tr
10:40 -
Haberler Dünya
Wikileaks soruşturmasında flaş gelişme! Manning intihara kalkıştı

ABD tarihine geçen Wikileaks sızıntısıyla ilgili ülkenin gündemine oturan bir gelişme yaşandı. Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’a belgeleri verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ardından Obama döneminde serbest bırakılan Chelsea Manning, olayla ilgili yürütülen yeni soruşturmada ifade vermeyi reddedince Mayıs 2019’da yeniden tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1 yıldır Virginia eyaletinde hapiste olan 32 yaşındaki Manning’in dün intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Apar topar hastaneye kaldırılan Manning tedavi altına alınırken, cuma günü vermesi beklenen ifadeye yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Julian Assange.

İngiltere’nin Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde 7 yıl kaldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’ın ise ABD’ye iadesi isteniyor.

ABD, aralarında casusluğun da bulunduğu 18 ayrı suçtan dolayı Assange’ın iadesini talep ederken, WikiLeaks’in kurucusu suçlu bulunursa 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

İLGİLİ HABERAssange'dan çarpıcı iddia: Trump affetmek için tek şart sunduAssange'dan çarpıcı iddia: Trump affetmek için tek şart sundu

 

Son güncelleme: 10:45 12.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more