Wikileaks soruşturmasında flaş gelişme! Manning intihara kalkıştı

ABD tarihine geçen Wikileaks sızıntısıyla ilgili ülkenin gündemine oturan bir gelişme yaşandı. Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’a belgeleri verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ardından Obama döneminde serbest bırakılan Chelsea Manning, olayla ilgili yürütülen yeni soruşturmada ifade vermeyi reddedince Mayıs 2019’da yeniden tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1 yıldır Virginia eyaletinde hapiste olan 32 yaşındaki Manning’in dün intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Apar topar hastaneye kaldırılan Manning tedavi altına alınırken, cuma günü vermesi beklenen ifadeye yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İngiltere’nin Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde 7 yıl kaldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’ın ise ABD’ye iadesi isteniyor.

ABD, aralarında casusluğun da bulunduğu 18 ayrı suçtan dolayı Assange’ın iadesini talep ederken, WikiLeaks’in kurucusu suçlu bulunursa 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.