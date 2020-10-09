Yeni iş kanunu ülkeyi karıştırdı: Üçüncü günde de 400 gözaltı

Endonezya hükümetinin yeni iş kanununu protesto eden ve greve giden binlerce işçi ile polisler arasında başkent Cakarta’da meydana gelen çatışmalar sonucu 400 kişi tutuklandı.

Ülke çapında düzenlenen grev ve gösterilerin üçüncü gününde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki gösteride en az 60 göstericinin ve 6 polisin yaralandığı bildirildi. Göstericiler yerel olarak “çok yönlü yasa” olarak bilinen yeni yasanın bazı işçi haklarını, yerli topluluk haklarını ve çevre korumalarını ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Ayrıca yasanın sendikalara danışılmadan meclisten geçirilmesine de tepki gösterildi.