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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern corona tedbirleri nedeniyle kafeye alınmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yemek için gittiği kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle alınmadı.

18:11 -
Haberler Dünya
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern corona tedbirleri nedeniyle kafeye alınmadı

Haftalarca süren sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından corona virüsü salgının yayılma hızı azaltılmış ve Başbakan Ardern Yeni Zelanda’nın corona virüsünü yendiğini ilan ederek kademeli normalleşme planını devreye sokmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cumartesi günü başkent Wellington’daki kafeye giden Başbakan Ardern’in kapıdan geri çevrildiğini gören bir kişi, Twitter mesajında “Aman tanrım az önce Jacinda Ardern, Olive kafeye girmeye çalıştı ama kafe dolu olduğu için içeri almadılar” yazdı. Ardern’in yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kafeye girebildiği ifade edildi.

Ardern’in nişanlısı Clarke Gayford, Twitter’dan paylaştığı mesajda suçun kendisinde olduğunu söyledi ve önceden rezervasyon yaptıramadığını belirterek “Kafe işletmecisinin bir yer boşalır boşalmaz peşimizden koşup bizi davet etmesi çok inceydi. Servis de mükemmeldi” dedi.

Yeni Zelanda’da kafeler ve restoranlar açılmış durumda. Ancak işletmelerden müşteriler arasında en az bir metrelik mesafenin korunması isteniyor ve işletme sandalye kapasitelerinin de bu kurala göre ayarlanması şartı aranıyor.

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Son güncelleme: 18:20 16.05.2020
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