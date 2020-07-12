ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES sınavı ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Ancak başvurusunu tamamlayamanlar için geç başvuru süreci Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki ALES sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? ALES ne zaman?

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

ALES / 1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES’e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.