AÖF sınavlari ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları açılaması yaptı mı?

Birçok sınav corona virüsü sebebiyle ertelendi ve AÖF öğrencileri AÖF vize sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. AÖF sınavları ertelenmedi ancak ilerleyen günlerde durumun değişebileceği tahmin ediliyor.

AÖF 2020 SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 – 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 – 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN RESMİ DUYURU

Anadolu Üniversitesi’nden resmi duyuru:

“Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi'nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış; doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir. Bazı yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan eksik ya da yanlış bilgilerin yer aldığı haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği tüm öğrencilerimize duyurulur.”