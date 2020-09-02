Beykoz Üniversitesi akademik personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Beykoz Üniversitesi akademik personel ilanına göre, profesör, doçent ve öğretim görevlisi alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Adli Sicil Kaydı.

4. İngilizce bölümlere başvurularda Yabancı Dil Belgesi.

5. 2 adet fotoğraf.

6. Nüfus cüzdanı sureti.

7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).

8. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti.

9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.

10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi

11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek.

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak PDF formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak PDF formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Öğretim Görevlisi:

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak.

4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 dil puanı almış olmak.

5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu sağlamak.

Araştırma Görevlisi:

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 80, TÜRKÇE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA BAŞVURULARDA EN AZ 50; YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak.

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş

3. Adli Sicil Kaydı.

4. ALES belgesi.

5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.

6. 2 adet fotoğraf.

7. Nüfus cüzdanı sureti.

8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).

9. Onaylı transkript belgesi.

10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.