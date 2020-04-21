DGS başvuru ne zaman başlayacak? DGS 2020 sınavı ne zaman yapılacak?

Corona virüsü önlemleri, ÖSYM'nin sınav takvimini de vurdu. ÖSYM tarafından yapılacak birçok sınavın takviminde değişiklik meydana geldi. Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek olan öğrenciler de ÖSYM'nin yeni takvimini merak ediyor. İşte 2020 DGS sınavının yapılacağı tarih…

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

DGS NE ZAMAN?

Corona virüsü nedeniyle ertelenen sınavlara DGS'de eklendi. Bu yılki DGS sınavının güncellenen ÖSYM takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ertelenen DGS sınavı için başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. ÖSYM, DGS sınav takviminde değişikliğe giderken, başvuruların ne zaman yapılacağını açıklamadı.