EBA destek noktası nedir? EBA destek noktası nasıl öğrenilir?

Corona virüs salgını nedenile eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam eden öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu. EBA destek noktasında teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilere gerekli imkanlar sunulacak.

EBA DESTEK NOKTASI NEDİR?

EBA destek noktasında öğrencilere dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunuluyor. Bu alanlar okulların tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrenciler tarafından kullanılabilecek.

EBA DESTEK NOKTASI NASIL ÖĞRENİLİR?

81 ilde şu anda 1420 EBA destek noktası kuruldu. Öğrenciler ve veliler bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, ‘uzaktaneğitim.meb.gov.tr’ adresinden öğrenebilirler.

EBA DESTEK NOKTASI SORGULAMA