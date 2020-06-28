EBA TV yaz okulu ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? 2020 EBA yaz okulu ilk hafta programı yayımlandı

Corona virüsü nedeniyle bu yılın ikinci dönemi uzaktan eğitim süreciyle tamamlandı. TRT EBA TV ve EBA üzeridnen ders yayınlarını takip eden öğrenciler bu kez de yaz okulu programlarına katılabilecek. Dileyen öğrenciler EBA üzerinden yaz okulu yayınlarını takip edebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un (29 Haziran) öğrenci, öğretmen ve velilere sesleneceği konuşmayla başlayacak olan EBA yaz okulu programının detayları ise belli oldu.

EBA YAZ OKULU YARIN BAŞLIYOR!

Corona virüsü nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulaması, Yaz Okulu programlarıyla devam ediyor. Yaz Okulu, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrenci, öğretmen ve velilere sesleneceği konuşmayla açılacak.

EBA YAZ OKULU PROGRAMI



2020 EBA yaz okulunun ilk hafta programı belli oldu. İlkokul, orta okul ve liselerin 29 Haziran – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki yaz okulu programı aşağıdaki şekildedir.

EBA YAZ OKULU PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK ?

29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları’, ‘genç işi içerikler’, ‘çift kanatlı eğitim’, ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar’ olarak belirlendi.

BAKAN SELÇUK’TAN EBA YAZ OKULU HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık üç aydır evlerde olduklarını ve yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başladıklarını belirterek, “Elbette tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Yaşanan dönemin zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olduğunu, ancak bir öğretmen olarak geçirdikleri sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu da kaydeden Bakan Selçuk, “Örneğin bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarımızı ve içeriklerimizi oluşturarak siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıktık” diye konuştu.

İzleyicilerden gelen EBA TV yayınlarının devam etmesi isteğini değerlendirdiklerini ve EBA TV’nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini açıklayan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

– Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor.

– Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz.

– Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız ‘Bizden’ aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız ‘Öğretmenler Odası’ programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm. Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle, sağlıkla kalın.