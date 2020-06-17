EBA TV’de eğitim ne zaman bitecek? Uzaktan eğitimin bitiş tarihi…

Geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısı sonrası okulların açılıp açılmayacağına da karar verildi. Türkiye’de corona virüsü sebebiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmenin bulunduğu okullar, 13 Mart’ta kapatılmış ve eğitim online olarak uzaktan yapılmaya başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.