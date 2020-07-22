Hukuk fakülteleri kaç öğrenci alacak? YKS hukuk fakültesi taban puanları ve kontenjan bilgisi…

Avukat, savcı veya hakim olmak için hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen üniversite adayları, hukuk fakültesi taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenmek istiyor. YÖK'ün açıkladığı üniversite kontenjan tablosuna göre, yurt genelindeki üniversitelerde bulunan hukuk fakülteleri bu sene toplam 16 bin 327 öğrenci kabul edecek. İşte hukuk fakültesi taban puanları…

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2020 tercih kılavuzuna göre, öğrenciler hukuk fakültesi taban puanlarını öğrenebiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını 10.00’da erişime açması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS tercihleri ise 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde son bulacak.