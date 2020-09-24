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İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Ara tatil ile 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 16-20 Kasım tarihlerinde tatil yapma imkanı elde edecek. Ara tatiller ile birlikte 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak.

08:33 -
Haberler Eğitim
İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Dokuz günlük tatil imkanı sunan ilk ara tatil için veliler ve öğrenciler geri sayıma geçti. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Corona öğrenci tatil yarıyıl tatili
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