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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise mezunu vatandaşların memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz hafta sonunda yurt genelinde gerçekleştirildi. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.

Güncellenme: 09:55, 24/11/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim soru ve cevaplarını da erişime açtı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca KPSS soru ve cevaplarına erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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