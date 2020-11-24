KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim soru ve cevaplarını da erişime açtı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca KPSS soru ve cevaplarına erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

