KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Adayların uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü KPSS bugün gerçekleştirildi. ÖSYM takviminde KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları puanların yanı sıra netleri de öğrenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Soruları ve cevap anahtarı ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak soru ve cevaplar genellikle sınavdan bir gün sonra açıklanıyor.