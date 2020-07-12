KYK bursları kesildi mi? KYK bursları ne zaman yatacak?

Üniversite okuyan öğrencilerin geçim derdini bir nebze de olsa azaltan KYK bursları son dönemde konuşulan konuların arasında yer alıyor. Bu ay bazı öğrenci KYK bursu ödenmemesi merak uyandırdı. Peki KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

KYK’DAN BURS AÇIKLAMASI

“Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü”