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KYK bursları kesildi mi? KYK bursları ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine maddi destek sağlan KYK bursları her ayın 6’sı ve 10’u arasında ödeniyor. Ancak bu ay bazı öğrencilere ödenmesi gerek KYK bursu verilmedi. Konu hakkında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter adresi üzerinden ise duyuru yayımlandı. Peki KYK bursları kesildi mi?

09:23 -
Haberler Eğitim
KYK bursları kesildi mi? KYK bursları ne zaman yatacak?

Üniversite okuyan öğrencilerin geçim derdini bir nebze de olsa azaltan KYK bursları son dönemde konuşulan konuların arasında yer alıyor. Bu ay bazı öğrenci KYK bursu ödenmemesi merak uyandırdı. Peki KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

KYK’DAN BURS AÇIKLAMASI

“Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.
İyi günler dileriz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü”

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Son güncelleme: 09:25 12.07.2020
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