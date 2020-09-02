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KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında gelişmeler

Üniversite kayıt sürecinde KYK burs ve yurt başvuru tarihleri önem taşıyor. KYK yurtlarında kalarak barınma sorununu çözecek olan öğrencilerin ilgili tarihleri kaçırmaması gerekiyor. Bakanlığın yaptığı açıklamada; “Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” sözleri paylaşıldı.

13:45 -
Haberler Eğitim
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında gelişmeler

KYK yurt ve burs başvurularının ilan edilen tarihler arasında tamamlanması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı ve tarihler tahmini olarak ortaya çıktı.

KYK YURT BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların YÖK tarafından belirlenecek takvime göre yapılacağını söylerken, Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim'den sonra planlama yapmasını söylemişti. Yani KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak.

KYK yurt başvuruları için tarihlerin bir ay içinde belli olması bekleniyor.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

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