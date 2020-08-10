Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile okulların yeni eğitim döneminde 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurmuştu. MEB bugün ise LGS tercih sonuçlarını erişime açtı. İşte lise kayıtlarının başlaması düşünülen tarihler…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 10 Ağustos’ta açıkladı. Daha sonrasında ise istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin nakil işlemleri başlayacak. Nakil işlemlerinin de bitmesi sonrasında öğrenciler kazandıkları okullara kayıtlarını yaptırabilecek. Liseler için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı ancak lise kayıtlarının 17 Ağustos’ta yapılması bekleniyor.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı