MEBBİS öğretmen giriş ekranı! 2020 öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları…

Binlerce öğretmen bugün başlayan il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için giriş linkine haberimizden erişebilir, atamalar hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte 2020 öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme MEBBİS başvuru sayfası…

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

MEB, bünyesinde çalışan öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme takvimi belli oldu. Buna göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 28 Temmuz'da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları ise 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri şu şekilde;

1. Aşama

Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020

2. Aşama

Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020

Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Öte yandan, İl İçi Yer Değiştirme atamalarının, öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin yapıldığı Haziran ayının sonrasında yapılması, il içi görev değişikliği isteyen öğretmenleri sevindirdi. Her yıl yaklaşık 10 bin öğretmenin emekliye ayrıldığı tahmin ediliyor.