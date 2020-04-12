MSÜ sınavı ve sınav işlemleri ne zaman yapılacak? MSÜ 2020 yeni takvimi belli oldu

Ülkemizde sürekli yayılan corona virüsü sebebiyle sınav takvimlerinde değişiklik yapılmaya devam ediyor. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) yeni tarihini 14 Haziran 2020 olarak belirledi. ÖSYM'nin sınav takviminde yaptığı bu değişiklik sonrası Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri'nin de tarihinin ertelendiğini açıklamıştı. Peki yeni 2020 MSÜ sınav öğrenci aday işlemleri ne zaman yapılacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 14 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek. Ayrıca bakanlık, daha önce tercih işlemleri için belirlediği 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinin de değiştiğini belirtti. 2020 MSÜ tercih işlerinin yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı bildirildi. MSB’nin açıklaması şöyle:

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.