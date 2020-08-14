ÖSYM sınavları için HES kodu şartı! ÖSYM HES kodu nasıl alınır?

ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarla ilgili önemli bir açıklama geldi ve HES kodu detayı dikkat çekti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda HES kodu şartı getirildiğini duyurdu.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu üç farklı yöntemle alınabiliyor.

İLK YÖNTEM UYGULAMA ÜZERİNDEN

HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

İKİNCİ YÖNTEM SMS

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM E-DEVLET

HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

“HES KODUNUN SİSTEME KAYDEDİLMESİ GEREKİYOR”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.