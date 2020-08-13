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Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün (12 Ağustos) yapılan Bilim Kurulu toplantısıyla birlikte yeni dönemde eğitim yılının nasıl işleyeceğini açıkladı. Buna göre, okullar 31 Ağustos’ta açılacak ve eğitim 21 Eylül’e kadar EBA TV üzerinden yapılacak. 21 Eylül’den itibaren ise seyreltilmiş eğitim modeli uygulanacak. Peki özel okullar açılacak mı? Özel okul takvimi belli oldu mu? İşte detaylar…

14:37 -
Haberler Eğitim
Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği karar nihayet açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk, Bilim Kurulu toplantısından sonra okulların yeni eğitim döneminde izleyeceği yol haritasını da açıkladı.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili yaptığı basın toplantısında özel okullar ile ilgili şunları söyledi;

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağına Bilim Kurulu karar verecek” dedi.

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