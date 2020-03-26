Rektörden örnek davranış

MEF Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Şahin, corana virüsü nedeniyle üniversiteler aniden tatil edilince, aceleyle memleketine giden veya bilgisayara olmayan öğrencilerinin online derslerden geri kalmaması için evlerine ücretsiz bilgisayar gönderdi.

ÖĞRENCİYE 400 BİLGİSAYAR

Öğrencilerine e-posta yazan Rektör Şahin, bilgisayarı olmayanların acil ulaşmasını istedi. Talepler alınıp, hiç kullanılmamış 400 ChromeBook bilgisayarlar kargoyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi.

Öğrenciler, rektörün jestine sevindi. MEF Üniversitesi’nde canlı online dersler başladı. Deney, laboratuvar gerektiren derslerin daha sonra telafi edileceği bildirildi.