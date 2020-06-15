Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan LGS kontenjanı açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını açıkladı. Selçuk, COVID-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS’ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun” açıklamalarında bulundu.İLGİLİ HABERYKS sınav giriş belgesi sorgulama! 2020 YKS TYT-AYT sınav yerleri AİS öğrenci giriş ekranı...
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Son güncelleme: 19:47 15.06.2020