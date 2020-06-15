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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan LGS kontenjanı açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını açıkladı. Selçuk, COVID-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini belirtti.

19:33 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan LGS kontenjanı açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS’ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun” açıklamalarında bulundu.

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Son güncelleme: 19:47 15.06.2020
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