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Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Haziran'dan başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 12 Haziran'da sona ermişti. Açıklanan atama takvimine göre 6 Temmuz tarihinde ise sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlar başladı. Gözler artık sözlü sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihte…

11:23 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen adayları için mülakatlar dün itibariyle başladı. Temmuz ayının 25’ine kadar sürecek olan sözlü sınav ardından atama tercihleri yapılacak. Peki sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen adaylarını sözlü sınavı 6 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava giren adayların sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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