Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak? 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik takvimi

Sözleşmeli öğretmenlikte sözlü sınav yerleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınacak toplam 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen için sözlü sınav takvimi yayımlandı. Sözlü sınava katılacak olan öğretmen adayları sayfamızdan sınav tarihlerini ve atama takvimini görebilirler. İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik sınav tarihleri…

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB’in yayımladığı takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavları 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacak. Sınav sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları itirazları ise 4-7 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos’ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos’ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 60 ALANDA OLACAK

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.