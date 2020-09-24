Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversitelerde uzaktan eğitim olacak?

Geçtiğimiz bahar döneminin büyük bölümünü evlerinde geçiren üniversite öğrencileri, 2020-2021 eğitim döneminde de uzaktan eğitim modeli ile derslerine devam edecek. Devlet üniversitelerinin büyük çoğunluğu güz dönemi ağırlıkla uzaktan eğitim modelini uygulayacaklarını açıkladı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 122’si uzaktan eğitim kararı alırken 5 devlet üniversitesi ise henüz konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.