YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite sınavına yani YKS’ye hazırlanan öğrenciler sıkı bir çalışma temposu ile çalışırken bir yandan da başvuru tarihlerini bekliyor. YKS başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak. YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin kılavuzu başvuru tarihinden bir hafta önce açıklaması bekleniyor.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

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