YKS saat kaçta? YKS sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri…v

YKS’ye girecek öğrenciler heyecanla YKS saatini bekliyor ve sınava girmek için gereken belgeleri hazırlıyor. YKS’ye girerken kimlik ve giriş belgesi büyük önem taşıyor. Bu sene virüs önlemleriyle geçecek YKS için Sağlık Bakanı yaptığı açıklamayla YKS giriş ve çıkış saatleri için özel tedbirler alınacağını duyurdu.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS SINAV YERİ SORGULAMA

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

ÖSYM BAŞKANINDAN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, şu ifadeleri kullandı:

* Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık.

* Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum.