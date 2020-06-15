YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Eğitimi sekteye uğratan corona virüsü gölgesinde gerçekleştirilecek olan YKS için sayılı gün kaldı. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Buna göre 2020 YKS sınav yerlerinin 17 ya da 18 Haziran tarihlerinde açıklanabileceği öngörülüyor. İşte YKS tarihi ve detaylar…

YKS NE ZAMAN?

-TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

-AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

-YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün öncesinde yayınlanması bekleniyor. YKS sınav giriş yerleri haziran ayının ortasında yayınlanabilir.