YSK sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı!

Geçtiğimiz ay corona virüsü gölgesinde YKS sınav maratonuna katılan ve iyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sonuçlarını bekliyor. Dün itibariyle erişime açılan tercih kılavuzu sayesinde tercihler öncesi bilgi edinen öğrenciler, YKS'den aldıkları puana göre tercihlerini yapacak. İşte YKS sınav sonuçları ve YKS tercih işlemlerinin tarihleri…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını 10.00'da erişime açması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS tercihleri ise 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde son bulacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.