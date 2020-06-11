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11 Haziran güncel çeyrek ve gram altın fiyatları… Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yatırımlarını altın olarak değerlendiren vatandaşlar, gram altın kaç para sorusunun cevabını arıyor. Çeyrek altın bugün 620 TL seviyelerinde bulunuyor...

08:13 -
Haberler Ekonomi
11 Haziran güncel çeyrek ve gram altın fiyatları… Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın en gözde yatırım araçlarından biri olarak yıllardır yerini koruyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Haziran gram altın fiyatı, 377,47 TL’den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 11 HAZİRAN

Çeyrek altın: 620,60 Lira

Yarım altın: 1.239,00 Lira

Gram altın: 377,49 Lira

Cumhuriyet altın:2.474,20 lira

Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3– Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4– Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5– Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri

6– Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8– Enflasyon oranları,

9– Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10– Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12– Spekülatif amaçlı işlemler,

13– ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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