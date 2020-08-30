134 milyar dolarlık borsa siber saldırıların hedefinde

Yeni Zelanda borsası, geçen hafta siber saldırıların hedefi olmuştu. Peş peşe dört gün yapılan saldırılar nedeniyle borsa, cuma günü üç saat gecikmeli açılabilmişti. BBC'de yer alan habere göre, saldırıların ardı arkası kesilmeyince ülkenin iletişim güvenlik bürosu yardıma çağrıldı.

135 milyar dolarlık büyüklüğü olan borsanın internet sitesi, saldırıların yoğunluğu nedeniyle çöktü. Yetkililer, haftanın ilk günü olan yarın aynı sıkıntıyı yaşamamak adına gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Yapılan incelemelerde, siber saldırıların yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edildi.

‘BU OLAYI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ'

Maliye Bakanı Grant Robertson, yaptığı açıklamada detay vermekten kaçındı. Bakan Robertson, “Hükümet olarak bu konuyu çok ciddiye aldığımızı söylemekten başka bir ayrıntı paylaşamam” ifadelerini kullandı.

Borsa operatörü NZX'ten yapılan açıklamada ise, “Deniz aşırı DDoS saldırılarının neden olduğu bağlantı sorunları yaşıyoruz”denildi.

DdoS saldırıları, bir web sitesini çökertecek kadar büyük yoğunlukta istek gönderilerek yapılıyor.

KASIM AYINDA ŞİRKETLERE TEHDİT MAİLLERİ ATILMIŞ

Yeni Zelanda'ya yönelik bu saldırıların geçmişi kasım ayına dayanıyor. Siber güvenlik kuruluşu CertNZ, finans şirketlerine yönelik fidye ödemeleri halinde DDoS saldırılarına uğrayacakları yönünde mailler atıldığını belirtti. Bunların kaynağının Fancy Bear adlı tanınmış bir Rus bilgisayar korsanlığı grubu olduğu kaydedildi.

CertNZ, o dönemde sadece korkutma taktiği olarak 30 dakikalık saldırılar yapıldığını, bunun ötesinde bir girişim olmadığını vurguladı.

Haziran ayında Amazon, birçok şirketin internet sitesine altyapı hizmeti sağlayan bulut sistemine tarihteki en büyük DDoS saldırısının yapıldığını ve bunun savuşturulduğunu açıklamıştı.