3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge meclise geldi mi?

Yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile maaşlar artacak. Özellikle polis memurları, öğretmenler ve din görevlilerinin yakından takip edilen 3600 ek göstergede son durum için süreç merakla takip ediliyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 ek göstergenin meclise gelmesi bekleniyor ancak herhangi bir yetkili tarafından henüz tarih paylaşılmadı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge hakkındaki soruları yanıtladı.

Soylu, 3600 ek gösterge konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu’ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik’e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. ‘Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.’ dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır.”

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.