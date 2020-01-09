‘5 bin şeker pancarı üreticisi icralık’

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, çiftçilerin karşılaştıkları sorunlar ve 2020 bütçesinden beklentilerini açıkladı. Şeker pancarı üretiminde üreticiye fazla destek verilmemesini eleştiren Erdemli, “Şeker pancarı üretirsen sana destek yok deniliyor.

Aynı üretici, aynı tarla, aynı mazot, aynı gübre, aynı ilaç, elektrik giderleri var ama tarımsal desteklerden, prim desteğinden şeker pancarı üreticisi yararlanamıyor. Nadasa bırakılan tarlaya az da olsa mazot desteği olduğu halde niye pancar ekicisine bu verilmiyor? Bu konuda pancar üreticilerinin desteklenmesi için bütçeden 2020 yılında tarıma pay ayrılmalı” diye konuştu.

5 BİN ÜRETİCİMİZ İCRALIK

Üreticilerin borç batağında olduğunu ifade eden Erdemli, “BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) 2019 yılına ait resmi raporuna göre, üreticiler şuana kadar bankalardan 108 milyon TL. kredi kullanmış ve 5 bin üreticimiz icralık durumda. Üreticilerimizin bu borçları bir an önce yapılandırılmalı. Sıfır faizle en az 5 yıllık olarak taksitlendirilmeli. 2020 bütçesinden bunun için de pay ayrılmalı.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrikten yüzde 29 şirket payı, yüzde 19 vergi payı, yüzde 1 enerji fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 5 tüketim vergisi, yüzde 15 KDV gibi yüzde 50'ye veren bir oranda alınan vergi adı altındaki paraların bütçeden karşılanmasını, bu haksız yükün üreticilerin üzerinden alınmasını istiyoruz. 2006 yılında çıkarılan kanunla gayri safi milli hasıladan yüzde 1 pay çiftçi destekleme için kullanılması gerektiği belirtilmesine rağmen bu rakamın ancak yarısı çiftçilere ödeniyor. Kalan yarısının biran önce bütçeden pay ayrılarak ödenmesini istiyoruz” dedi.

GİRDİLERİMİZ ÇOK YÜKSEK

Üreticilerin girdilerinin azaltılması gerektiğini ifade eden Erdemli, şöyle konuştu; “Mazot, gübre, ilaç, elektrik gibi girdilerimizin tamamı ithal. Kurdan dolayı her gün değişmekte. Bu sabit kur sistemine göre ayarlanmalı. Girdilerimizin çok yüksek olması bizleri zorlamakta, üretimi tam anlamıyla yapmamızı engelliyor. Daha az gübre, mazot, ilaç, elektrik kullanarak girdi maliyetlerini azaltmak istiyoruz. Yeteri kadar ürün alamıyoruz.

Girdi fiyatlarına bütçe desteği sağlanmalı. Girdilerimizden özellikle mazotta ÖTV ve KDV gibi vergileri ödemek durumunda kalıyoruz. Üretimde yüzde 50 vergi vermek zorundayız. Bu vergi yükü son olarak bizlerde kalıyor. Bizler bunu giderlerimize yazamıyoruz. Biz üreticiler nihai tüketici gibiyiz. Maliyetlerimiz bu yüzden yüzde 50 artıyor. Ürettiklerimiz de bu nispette pahalıya mal oluyor. Girdilerimizden vergi alınmaması gerekir. En çok vergi veren çiftçidir. Bu yanlıştan dönülmelidir. Ucuza üreterek, ucuza tüketmeliyiz. Çiftçinin vergi yükü bütçeden karşılanmalı”