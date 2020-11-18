ABD Boeing 737 MAX yasağını 20 ay sonra kaldırdı

ABD Federal Havacılık Kurumu (Federal Aviation Administration – FAA) yaklaşık 20 aylık inceleme sonrasında, Boeing 737 MAX uçaklarına uyguladığı yasağı kaldırdığını açıkladı.

FAA, 2019 yılı bahar aylarında, daha sonra yazılım hatası kaynaklı olduğu anlaşılan, art arda iki büyük kazaya karışan Boeing 737 MAX uçaklarının uçuşunu durdurmuştu.

ONAY İÇİN İMZA ATILDI

FAA Başkanı Stephen Dickson, Çarşamba günü Boeing 737 MAX uçaklarının üzerindeki yasağı resmi olarak kaldırma emrini imzaladı.

Deckson yayınladığı bir video mesajında, “Bizi bu noktaya götüren yol uzun ve yorucuydu, ancak baştan bunu doğru yapmak için gerekli zamanı alacağımızı söyledik. Ailemin bu uçaklarla uçması konusunda yüzde 100 rahat hissediyorum” dedi.

AB DE ONAY VERMİŞTİ

Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı da (EU Aviation Safety Agency – EASA) Ekim’de havacılık şirketinin yazılıdaki hataları düzelttiğini ve “yeterince yüksek” bir güvenlik düzeyine ulaştığının belirlendiğini açıklamış ve bu bağlamda Boeing 737 MAX uçaklarının yeniden uçmalarını sağlayacak izni verdiğini duyurmuştu.

FAA açıklamasının hemen ardından, Wall Street borsasısın açılış öncesi işlemlerinde Boeing hisseleri yüzde 5.6 yükseldi.

Türk Hava Yolları (THY) filosunda da 11 adet Boeing 737 MAX uçağı bulunuyor.