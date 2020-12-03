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ABD eyaletleri Facebook’a dava açmayı planlıyor

Facebook'a 40'tan fazla eyaletin dava açmayı planladığı belirtildi. Eyaletlerin şikayetlerine neleri dahil etmeyi planladıkları bilinmiyor.

Güncellenme: 09:24, 03/12/2020
Haberler Ekonomi
ABD eyaletleri Facebook’a dava açmayı planlıyor

New York liderliğindeki bir grup ABD eyaleti Facebook Inc’i olası antitröst ihlalleri için soruştururken, gelecek hafta Facebook’a dava açmayı planlıyor.

Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre söz konusu şikayet, bu yıl bir teknoloji devine karşı açılan ikinci büyük dava olacak. Adalet Bakanlığı, ekim ayında Google’e dava açmıştı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg

EYALETLERİN İSİMLERİ BELLİ DEĞİL

Bir kaynak, Facebook’a 40’tan fazla eyaletin dava açmayı planladığını söyledi ancak eyaletlerin isimlerini vermedi. Facebook ve New York başsavcılığı sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Eyaletlerin şikayetlerine neleri dahil etmeyi planladıkları bilinmiyor. Facebook’un, stratejik olarak küçük potansiyel rakipleri, genellikle büyük bir primle satın almaya çalıştığı iddia ediliyor. Bunlar 2012’deki Instagram ve 2014’teki WhatsApp satın alımını da kapsıyor. (REUTERS)

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Yayınlanma Tarihi:09:21,
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