AB’den Apple’a iki ayrı soruşturma

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre soruşturmalardan biri müşterilerin program içinde ürün satın alması için Apple’a özgü ödeme sistemini kullanmak zorunda bırakılmasına odaklanacak.

Bu soruşturma aynı zamanda iPhone veya iPad kullanıcılarının aynı ürünü başka bir yerde daha ucuza alabilmelerini engelleyen kuralları inceleyecek.

Soruşturma İsveç merkezli müzik yayın servisi Spotify tarafından geçen yıl gündeme getirilen şikayet sonucu başlatıldı.

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“KENDİSİNE ENGELLEYİCİ ŞEKİLDE BİR ROL VERMİŞ”

Spotify’dan daha küçük ölçekli bir şirket de e-kitap ve sesli kitaplarla ilgili benzer bir şikayeti dile getirmişti. Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, “Görülüyor ki Apple, popüler Apple cihazlarındaki uygulama ve içeriklerin dağıtımı konusunda kendisine ‘engelleyici’ şekilde bir rol vermiş” dedi.

İkinci soruşturma ise Apple’ın Apple Pay’in uygulamalarda ve internet sitelerinde nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen kurallarını ve şirketin rakiplerin ödeme sistemlerine izin vermeyen tutumunu mercek altına alacak. (REUTERS)

