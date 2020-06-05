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Albayrak’tan ‘kısa çalışma’ ve ‘işten çıkarma yasağı’ açıklaması

Kısa çalışma ödemesi ve işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam paketi hazırlıyoruz" yanıtını verdi. Albayrak, kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyasına iki günde 15 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

13:42 -
Haberler Ekonomi
Albayrak’tan ‘kısa çalışma’ ve ‘işten çıkarma yasağı’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da bazı ekonomistler ve medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağı uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, “Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın mimimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı’mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“Tatil, konut, otomotiv, çeyiz kredisinin ilk sinyalleri nedir? İlgi var mı?” sorusu üzerine ise Albayrak, “Bankalarımızdan ilk gelen rakamlarda bir çoğunda yoğun bir talep var. Ötelenen, ihtiyaç taleplerini desteleyecek rakamlar söz konusu. Konut rakamı 15 bini geçmişti 2 günde” yanıtını verdi. (DHA)

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