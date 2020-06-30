Altın fiyatları: Çeyrek altın 639 liraya geriledi

Altın fiyatları, internette en çok aratılan konuların başından geliyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere anında tepki veren ve fiyatları anlık olarak değişen altının, haziran ayının son gününde kaç para olarak işlem gördüğünü haberimizde bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN PAZARTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 389,94

Satış: 390,03

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 631,30

Satış: 639,60

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.262,60

Satış: 1.277,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.524,00

Satış: 2.544,20

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NAKİT TERCİHİ ETKİLİ OLDU

ÜNLÜ & Co bilgi notunda ons altının, nakit tercihinin öne çıkmasıyla geri çekildiği belirtildi. Altının ons fiyatının hafta içindeki güçlü hareketi ile mayıs ayından bu yana devam eden aşağı yönlü kanalını kırmayı başardığı belirtilen notta, “Bu durum kısa vadeli indikatörlerin de güç kazanmasını sağlarken 1.780 dolar ara direnç olmak üzere 1.800 dolar seviyesi en önemli hedef haline gelmiş durumda.

Ancak dolar endeksinin yeniden 97 seviyesini aşması, yükselişin çok hızlı gerçekleşmesi ve corona virüsüne ilişkin algının sıklıkla değişiyor oluşunun kâr satışlarına kapı açtığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kaldı ki risk iştahının düşük olması yatırımcıları nakit tutmaya yöneltirken altının hafta içindeki zirve seviyesinden de uzaklaştığını görüyoruz.” denildi.