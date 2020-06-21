Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları haftasonunda ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından haftasonu da araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 384.13 lira! Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

09:01 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları haftasonunda ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 21 HAZİRAN

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 383,73

Satış: 384,13

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 625,20

Satış: 629,80

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.2 46,50

Satış: 1.258,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.493,90

Satış: 2.508,60

Altın altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more