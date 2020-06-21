Altın fiyatları haftasonunda ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 21 HAZİRAN

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 383,73

Satış: 384,13

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 625,20

Satış: 629,80

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.2 46,50

Satış: 1.258,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.493,90

Satış: 2.508,60