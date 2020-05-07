Altın fiyatları ne kadar oldu, dolar kaç TL? İşte altın ve dolarda son durum…

Corona virüsünün etkisi tüm dünyayı sarmaya devam ederken ekonomik kriz de derinleşerek devam ediyor. Dolar/TL gün içinde 7,24’ü aşarken Ağustos 2018’deki tarihi zirvesini de geçerek yeni rekorunu kırdı. Dolar kuru daha sonra 7.07 seviyesine kadar indi. İşte dolar ve altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Doların yükselişine paralel altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir gözleniyor. Gram altın 392 TL ile rekorunu tazelerken, çeyrek altın 627 TL'den, yarım altın 1,259 TL'den, Cumhuriyet Altını ise 2,562 TL'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL güne 7,20 seviyesinin üzerinde başlarken ilerleyen dakikalarda 7,24'ü de aşarak Ağustos 2018'deki tarihi zirvesini aşarak rekor seviyeyi gördü. Dolar kuru ardından dalgalı bir seyir izleyerek 7,07 seviyesine kadar geriledi. Foreks terminaline göre dolar/TL gün içinde en yüksek 7,2700 seviyesini gördü.